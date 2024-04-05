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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء كندا يعلن عدم زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة

رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 1:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 1:29 ص

 قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إن موازنة بلاده المقبلة لن تشمل أي ضرائب جديدة على الطبقة المتوسطة، لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الحكومة ستفرض إجراءات أخرى لتعزيز الإيرادات الضريبية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأعلن ترودو وأعضاء حكومته عن خطط بشأن الموازنة تشمل وعودا بإنفاق مليارات الدولارات ضمن مخصصاتها، التي تركز بصفة رئيسية على الإسكان.

وتلقى ترودو سؤالا اليوم في مؤتمر صحفي، يتعلق بما إذا كانت الموازنة ستزيد الضرائب للوفاء بهذه التعهدات، فأجاب: "سنواصل التركيز على وضع الأموال في جيوب الكنديين، ليست هناك خطط لزيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة."


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