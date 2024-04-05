جوارديولا: أتمنى أن يخسر ليفربول وأرسنال بعض النقاط

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن امنيته بفقدان منافسيه المباشرين ليفربول وأرسنال في صراع التتويج بلقب البريميرليج، لبعض النقاط الفترة المقبلة، مؤكدا أن عليه الفوز في المباريات الـ8 المقبلة.

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كريستال بالاس:" آمل أن يخسر المنافسين بعض النقاط، لكن هذا لا يحل المشكلة، إذا لم نقم بعملنا، علينا أن نفوز بالـ 8 مباريات المتبقية وننتظر".

أضاف الإسباني:" لو كنا في صدارة الدوري لكان الأمر في أيدينا ولكن هذا ليس هو الحال".

أكد جوارديولا:" ما يتعين علينا فعله هو الفوز بمبارياتنا، إذا حدث ذلك فسيكون أمرا جيدا ولكن لا يمكننا السيطرة عليه، يمكننا التحكم في مصيرنا في مبارياتنا، هذا كل ما في الأمر".

أتم جوارديولا:" فيل فودين يمكنه اللعب في العديد من المراكز، لكن إذا أراد تسجيل الأهداف، فيجب أن يكون قريبا من منطقة الجزاء، وإذا لعبت في مركز الوسط فستكون لديك فرص أكثر لتسجيل الأهداف".

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ70 نقطة، وأرسنال الوصيف ولديه 68 نقطة.