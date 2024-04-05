إيني الإيطالية تطلق برنامجا جديدا لإعادة شراء الأسهم

قالت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" اليوم الجمعة، إنها تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم.

وذكرت الشركة أن مجلس إدارتها قرر تقديم اقتراح إلى اجتماع المساهمين في 15 مايو 2024، الذي تمت الدعوة إليه، في جلسة عادية، للتفويض بشراء أسهم الخزانة، للفترة التي تصل إلى نهاية أبريل 2025، بهدف مكافأة المساهمين وتنفيذ خطة ملكية أسهم الموظفين.

وتعتزم شركة "إيني" إطلاق برنامج إعادة الشراء الجديد، في عام 2024، بمبلغ 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار).

وربما يزيد هذا المبلغ ليصل إلى إجمالي 5ر3 مليار يورو كحد أقصى، حال وجود سيناريوهات تصاعدية للتدفق النقدي من العمليات.

ووافق مجلس إدارة شركة "إيني" على توزيع أرباح نهائية لعام 2023، بقيمة 23ر0 يورو للسهم. وسيتم دفعها في 22 مايو 2024. وسيحصل حاملو إيصالات الإيداع الأمريكية، المستحقة في تاريخ التسجيل في 21 مايو 2024، على 46ر0 يورو لكل إيصالات الإيداع الأمريكية، مستحقة الدفع في السابع من يونيو 2024، حيث يمثل كل من إيصالات الإيداع الأمريكية في "بورصة نيويورك"، سهمين من أسهم شركة "إيني".