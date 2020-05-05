اقتصادية البرلمان: رسوم البنزين لا تمس المواطن البسيط نهائيا

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن الرسوم المفروضة على البنزين جزء تسوية ما بين وزارة المالية وهيئة البترول، مؤكدًا أن المواطن لا دخل له بالرسوم الجديدة.

وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الرسوم الجديدة لن تؤثر على أسعار البنزين داخل مصر، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة لا تمس المواطن البسيط نهائيًا.

وأشار إلى أن مشروع قانون لتعديل قانون «فرض رسم تنمية الموارد المالية الدولة» يتضمن فرض الرسوم على بعض النشاطات الأخرى كالحديد المستورد، والمنتجات الخاصة بأغذية الحيوانات كطعام القطط، لافتًا إلى أهمية التكاتف بين القطاعات المختلفة داخل الدولة؛ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووافق مجلس النواب على البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، بعد أن وافق المجلس على إعادة البند لمشروع القانون، بعد أن كانت لجنة الخطة والموازنة قد رفضته في اجتماع سابق لها.