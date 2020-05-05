فيتوريا يؤمن معسكر برتغالي للنصر استعدادا لاستئناف الدوري السعودي

أبلغ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي لكرة القدم، إدارة ناديه بتأمينه معسكرا خارجيا للفريق في بلاده مطلع شهر يوليو المقبل، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في منتصف أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة النصر أبدت موافقتها من حيث المبدأ، لكنها طلبت من المدرب البرتغالي الانتظار حتى تتضح الصورة بخصوص مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي ربما تمنع إقامة معسكرات خارجية.

وتابعت الصحيفة أن فيتوريا طلب أن تكون مدة المعسكر أربعة أسابيع سواء أقيم في البرتغال أو في السعودية، خاصة وان الفريق عانى لأنه خاض معسكرا قصيرا في الصيف الماضي في البرتغال لمدة 19 يوما.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.