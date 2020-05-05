أسعار النفط تقفز بدعم من تخفيف إجراءات العزل في بعض دول العالم

قفزت أسعار النفط مجددا، اليوم الثلاثاء بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.9% أو 2.01 دولار إلى 22.40 دولار للبرميل، وهي الجلسة الخامسة على التوالي التي يشهد فيها الخام الأمريكي ارتفاعا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9% أو 1.87 دولار، مسجلة 29.07 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

وكان خام برنت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23 بالمئة بعد أن تكبد خسائر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات.

لكن محللين قالوا إن الطلب العالمي على النفط تهاوى على الأرجح بنحو 30% في أبريل، وأن التعافي من المرجح أن يكون بطيئا خاصة مع توقعات باستمرار توقف أغلب عمليات خطوط الطيران الدولية لأشهر.

وتجاهلت الأسواق قرارا من الجهة التنظيمية للطاقة في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في أمريكا، بالتخلي عن مقترح لخفض الإنتاج بنسبة 20% في ظل خفض السعودية وروسيا ودول أخرى كبرى منتجة للنفط وشركات بارزة لإنتاجها.

وتكساس هي أكبر ولاية أمريكية منتجة للنفط وتضخ حوالي 5.4 مليون برميل يوميا من الخام، فيما ارتفع انتاجها العام الماضي بمقدار 600 ألف برميل يوميا ليصل إلى حوالي 41٪ من مجمل الإنتاج.

ويظهر استطلاع مبدئي لوكالة «رويترز» أن مخزونات النفط الأمريكية سترتفع للأسبوع الخامس عشر على التوالي، بينما من المرجح أن تكون مخزونات المنتجات النفطية زادت أيضا الأسبوع الماضي.

وتخلى منظم قطاع الطاقة في ولاية تكساس الأمريكية عن مقترح لخفض إجباري لإنتاج النفط في الولاية، بعدما فشل في الفور بدعم من أقرانه في الهيئة المنوط بها تنظيم القطاع.

وكان رايان سيتون مفوض سكك حديد تكساس، الجهة المنوط بها الإشراف على امتيازات المناطق النفطية، قد حث الشهر الماضي الولاية على دراسة خفض بنسبة 20%، أو مليون برميل يوميا، في إنتاجها النفطي وروج للفكرة بدعوات إلى وزير الطاقة الروسي ومسؤولين في أوبك، لكنه تخلى عن الخطة قبل يوم من موعد تصويت المفوضية، التي تنظم قطاع النفط والغاز في الولاية، على المقترح.

وتخطط شركات صغيرة وكبيرة من بينها شيفرون واكسون موبيل واوكسيدنتال بتروليوم بالفعل لخفض طوعي؛ يشمل مئات الآلاف من البراميل يوميا في إنتاجها من النفط الصخري قبل أي إجراء قد تتخذه الولاية.

ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة، إكسون موبيل وشيفرون، إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا هذا الربع.

لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا، جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط.