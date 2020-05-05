منظمة التحرير: إسرائيل تمارس إرهابا يوميا بحق الفلسطينيين في القدس

استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلاثاء، التصاعد المستمر في انتهاكات إسرائيل بحق المواطنين والمسؤولين الفلسطينيين في القدس ومحيطها.

ونددت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، في بيان بـ "حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت 13 فلسطينيا، من بينهم أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس اللواء بلال النتشة، واقتحام المنازل وتفتيشها".

وقالت عشراوي إن "الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة وخارجها، هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها، الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري".

وأضافت أن إسرائيل تمارس التهجير القسري بحق الفلسطينيين في القدس "وصولا إلى حرمانهم من حقهم في البقاء على أرضهم وممتلكاتهم، بدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية".

واعتبرت أن "هذه الممارسات الخطيرة والهدامة، تأتي في إطار محاولة إفشال جهود الحكومة الفلسطينية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في القدس حيث عمدت دولة الاحتلال إلى تجاهل الوضع الصحي للمقدسيين، وأعاقت الجهود الفلسطينية في تقديم المساعدة الصحية والمالية لهم".

ورأت أن "الاحتلال الإسرائيلي العنصري والمتطرف وممارساته غير القانونية وغير الإنسانية تشكل الخطر الحقيقي الذي يهدد حياة المواطنين في القدس ومحيطها"، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على ممارساتها.