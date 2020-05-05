بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل «الاختيار»، بإطمئنان «المنسي» على الجندي «ياسر» بعدما علم بأنه مصاب بإلتهاب رئوي، ويأمر الجنود بأن لا يتركوه وأنه لا يجوز أن يتجنب أي منهم الأخر، فيما يستقبل «أبو عبدالله» «عشماوي» ورفاقه بعد نجاح مهمتهم ويشجعهم ويدعمهم.

فيما يعرف «معتصم» أنه سيذهب لينضم إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» بعد الفجر، بينما تراود «عشماوي» الكوابيس في نومه بعد قتله للجنود، ويتحدث مع «عماد» عن الأمر فيخبره أن هذا طبيعي بعد أول مرة يقتل فيها وينصحه بأن يقوم بعملية آخرى لكي يتعود على الأمر.

ويذهب «المنسي» ليطمئن مرة أخرى على الجندي «ياسر» ويأمره بأن يصاحب الجميع لأنه كان من الممكن أن يموت دون أن يشعر به أحد، فيما يطلب «عشماوي» من «أبو عبدالله» أن يسمح له بأن يذهب في عملية جديدة فيوافق، وتصل معلومات إلى «المنسي» وقائده عن وجود بعض العناصر الإرهابية في أحد المزارع ومن المتوقع أن يكون «عشماوي» من ضمنهم، فيطلب «المنسي» منه الإذن بالتحرك فيوافق.

ويداهم «المنسي» وقواته المزرعة، ويقتل بعضهم ويلقي القبض على البعض، بينما يتجول «عشماوي» بصحبة رفاقه ويبحث عن أي سيارة تابعة للجيش ليطلق النار عليها، ولكنهم لا يجدوا فيقرروا التوقف لشراء بعض الطعام، وأثناء ذلك يجدون بعض الجنود يشترون الطعام فيقررون أن يغتالوهم، وبعد أن يغتالوهم يقوموا بتصويرهم، كما يأخذ «عشماوي» مسدس الضابط كغنيمة، بينما ينضم «معتصم» إلى جماعة «أنصار بيت المقدس».

ويتناقش «المنسي» مع قائده حول ما يفكر به «عشماوي»، وأنه يعرف أنهم سيبحثون عنه في سيناء لذلك لن يأتي إلى سيناء في الوقت الحالي، ويتوصلون إلى أنه موجود بالإسماعيلية وذلك بسبب عمليات إغتيال الضباط والجنود التي تحث على طريق الإسماعيلية، بينما يطلب «أبو عبدالله» من «عشماوي» أن يخطط لعملية تفجير مقر المخابرات الحربية بالإسماعيلية.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.