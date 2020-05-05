تقرير: إجمالى وفيات كورونا فى إيطاليا أعلى بكثير من المدونة

كونتى: السياسة الخارجية لبلادنا لم تتغير بعد تلقى مساعدات لمواجهة الفيروس

أفاد مكتب الإحصاء الإيطالى، أمس الإثنين، بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) فى إيطاليا أعلى كثيرا من المدونة.

جاء ذلك فى تحليل للمكتب يشير إلى ألوف الوفيات التى لم تسجل رسميا أنها بسبب فيروس كورونا.

وفى أول تقرير له حول تأثير الوباء على معدل الوفيات فى إيطاليا، يغطى 86 % من سكان البلاد، قال المعهد الوطنى للإحصاء: إن عدد الوفيات فى البلاد زاد بنسبة 39 % منذ حدوث أول وفيات بسبب فيروس كورونا يوم 21 فبراير وحتى 31 مارس، مقارنة مع متوسط العدد فى السنوات الخمس السابقة.

فمن بين 25354 حالة «وفاة إضافية» سجلت وكالة الحماية المدنية أن فيروس كورونا تسبب رسميا فى 13710 حالة، تاركة نحو 11600 حالة وفاة لأسباب مجهولة، وحدث ذلك بشكل كبير فى الجزء الشمالى من إيطاليا الأكثر تضررا بالفيروس، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال مكتب الإحصاء: إنه من المعقول افتراض أن هؤلاء الأشخاص إما توفوا بسبب فيروس كورونا دون فحصهم أو أن الضغط الإضافى على النظام الصحى بسبب الوباء يعنى أنهم توفوا لأسباب أخرى لم يتم علاجهم منها.

وأكد تقرير المعهد الوطنى للإحصاء، الذى وضع مع المعهد الوطنى للصحة فى إيطاليا، التركيز الهائل للوباء فى المناطق الشمالية من البلاد حيث وقعت الغالبية العظمى من الوفيات غير المبلغ عنها.

وأشار معهد الإحصاء إلى أن الوفيات ارتفعت فى مارس بنسبة 49 % فى أنحاء البلاد مقارنة مع متوسطها فى السنوات الخمس السابقة.

وبلغت نسبة الزيادة 95 % فى الشمال، مقارنة بنسبة 9% فى الوسط و2% فقط فى الجنوب.

وفى منطقة لومبارديا بشمال البلاد، التى تضم العاصمة المالية ميلانو والتى تضررت أكثر جراء الوباء، ارتفعت الوفيات بنسبة 186% فى مارس عنها بين 2015 ــ 2019.

وفى لاتسيو حول العاصمة روما، انخفضت الوفيات فى مارس بنسبة 8% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، كما شهدت المناطق الجنوبية من صقلية وكامبانيا، حول نابولى، انخفاضا فى معدل الوفيات، وإن كان أقل بكثير من لاتسيو.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس، تسجيل 195 وفاة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة باليوم السابق الذى سجلت فيه 174 حالة وفاة.

وأشارت أرقام الوزارة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بعد تسجيل 1221 حالة فقط، مقارنة مع 1389 إصابة سجلت، أمس.

وارتفع العدد الإجمالى للوفيات فى البلاد إلى 29079، فيما وصل العدد الكلى للإصابات إلى 211938.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالى‭‭‭ ‬‬‬جوزيبى كونتى، اليوم: إن السياسة الخارجية لم تتغير بعد أن تلقت البلاد مساعدات من الصين وروسيا للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وجاء ذلك فى رد على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، قال فيها إن روسيا والصين تستغلان تفشى الفيروس لتعزيز مصالحهما فى أوروبا و«خلق انقسامات فى حلف شمال الأطلسى وأوروبا».

ونقلت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية عن كونتى قوله: «يمكننى أن أؤكد أن سياستنا الخارجية اليوم مطابقة لسياسة الأمس».

وقدم البلدان دعما لإيطاليا، إذ أرسلا أطباء ومعدات طبية وكمامات، وأكد كونتى أن إيطاليا أدارت كل المساعدات التى تلقتها «بشفافية تامة تجاه الرأى العام لدينا وتجاه حلفائنا».