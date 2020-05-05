بايرن وتياجو يتفقان على تمديد العقد

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم اتفق مع تياجو ألكنتارا،لاعب خط الوسط الإسباني الدولي، على تمديد عقده.

وكتبت صحيفة "بيلد" وصحيفة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانيتان أن الطرفين اتفقا على تمديد عقد تياجو إلى ما بعد نهاية يونيو 2021، واضافت الصحيفتان أن النادي البافاري يعتزم الإفصاح عن مدة العقد الجديد خلال الأسبوع الجاري.

ولم يصدر عن النادي تأكيد رسمي لما أوردته الصحيفتان اللتان قالتا إن هذا التأكيد متوقع بعد التصريحات التي أدلى بها تياجو ورئيس بايرن، هربرت هاينر، والمدير الفني هانزي فليك.

وأشارت الصحيفتان إلى إمكانية تمديد العقد حتى 2024.

وكان تياجو قد صرح لصحيفة " لا بانجوارديا" الإسبانية أمس الاثنين قائلا عن بايرن:" سيكون ناديا رائعا لأختتم فيه مسيرتي".

كان تياجو انتقل إلى بايرن في عام 2013 من نادي برشلونة مقابلة 25 مليون يورو.