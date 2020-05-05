 وفاة مدرب ريال مدريد السابق بسبب كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 مايو 2020 8:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وفاة مدرب ريال مدريد السابق بسبب كورونا

علاء العزب
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 8:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 8:40 م

أعلن ريال مدريد، عن وفاة أمادور سواريز، المدير الفني للفريق سابقًا، بعد إصابته فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن وفاة المدرب السابق، عن عمر ناهز 76 عامًا، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا.

وجاء نص البيان على النحو التالي: "يعبر ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم بشدة على وفاة أمادور سواريز، المدير الفني للنادي عام 2006 ونائب الرئيس بين عامي 2007 و 2009".

وأضاف البيان: "يريد ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومحبته لجميع أقاربه وأحبائه، تعازينا"

وتابع: "خلال فترة وجوده في مجلس إدارة ريال مدريد، فاز النادي بالدوري الاسباني مرتين، ومرة بكأس السوبر، ودوري كرة السلة وكأس اتحاد الدوريات الأوروبية لكرة السلة".

وأتم: "كان أمادور سواريز جزءً من ريال مدريد لمدة 33 عامًا وتوفي اليوم عن عمر 76 عامًا نتيجة لفيروس كورونا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك