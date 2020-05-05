وفاة مدرب ريال مدريد السابق بسبب كورونا

أعلن ريال مدريد، عن وفاة أمادور سواريز، المدير الفني للفريق سابقًا، بعد إصابته فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ونشر النادي الملكي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن وفاة المدرب السابق، عن عمر ناهز 76 عامًا، نتيجة لإصابته بفيروس كورونا.

وجاء نص البيان على النحو التالي: "يعبر ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن أسفهم بشدة على وفاة أمادور سواريز، المدير الفني للنادي عام 2006 ونائب الرئيس بين عامي 2007 و 2009".

وأضاف البيان: "يريد ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومحبته لجميع أقاربه وأحبائه، تعازينا"

وتابع: "خلال فترة وجوده في مجلس إدارة ريال مدريد، فاز النادي بالدوري الاسباني مرتين، ومرة بكأس السوبر، ودوري كرة السلة وكأس اتحاد الدوريات الأوروبية لكرة السلة".

وأتم: "كان أمادور سواريز جزءً من ريال مدريد لمدة 33 عامًا وتوفي اليوم عن عمر 76 عامًا نتيجة لفيروس كورونا".