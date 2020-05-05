بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "سلطانة المعز"، بالقبض على "سلطانة" الفنانة غادة عبدالرازق، بعدما وجدت الشرطة تمثالا من الآثار بخزنتها، داخل الخزنة، وعند مواجهتها بالادلة في محضر رسمي أنكرت معرفتها بالتمثال، للعرض على النيابة ي اليوم التالي.

وأمرت النيابة بحبس سلطانة لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات لإتهامها بوجود قطعة آثار تم سرقتها من المتحف على يد جماعة إرهابية.

وعلى صعيد آخر يقوم نعيم بخطف "جو" الفنان كريم الأبنودي، لأنه يعلم سره بعدما وصل للأدلة عن طريق هاتف "سلام" أحمد ماجد، بعد قتله، وقام بحذف جميع محتويات الهاتف.

وانتهت أحداث الحلقة بإبلاغ نعيم لسلطانة أن النيابة ستجدد لها الحبس 45 يوم، وأخبرها أن المحكمة ستقوم بالتحفظ على جميع أموالها، وعليها أن تكتب جميع أملاكها لأي شخص خارج أسرتها، ورفضت أن تكتب أملاكها له بعد قتله لشقيقها وقيامه بحبسها.