 باكستان تسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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باكستان تسجل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

إسلام آباد - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 10:16 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 10:16 ص

أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد إلى 21 ألفا و501 إصابة.

وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى التي يتم تسجيلها خلال يوم واحد حتى الآن، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الباكستانية نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة في البلاد خلال الأيام القادمة.

وأفادت الأرقام التي أصدرها المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان -حسبما ذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية- بأنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 486 حالة وفاة.

وبحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات، فقد بلغ عدد المتعافين من الفيروس 5 آلاف و782 حالة.

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