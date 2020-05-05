أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه لا يحلم بتدريب، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، أو البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وقال كلوب في مقابلة مع قناة بي ان سبورت وهو يعطي رأيه في نجوم كرة القدم الحاليين رونالدو و ميسي: "إنهم لاعبين رائعين وأستمتع جدا بمشاهدتهم، لكن لو أجبت على ذلك السؤال لا يمكن أن يمر الأمر من دون بلبلة إعلامية".

وأضاف مدرب بروسيا دورتموند السابق : "لا أحلم بتدريب أي منهم، أنا سعيد تماما بعناصر فريقي الحالي في ليفربول مثل ساديو ماني ومحمد صلاح".

وأتم كلوب الفائز مع ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا :"لا أعرف ما سيحدث في المستقبل وقد نفكر وقتها في الأمر وفقا لموقف الفريق".

ويحلم يورجن كلوب رغم حرصه التام على أهمية صحة وسلامة الناس من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه يحلم باستئناف الدوري الانجليزي مرة أخرى، للتتويج باللقب، الريدز يحتاج فقط 6 نقاط لرفع كأس البريميرليج.