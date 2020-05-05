استهل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس الجامعة الطارئ رقم (183) عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والمعاهد، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب بالقوات المسلحة، والذين استشهدوا الخميس الماضي بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وقال الدكتور منصور إن مثل هذه العمليات بما تحمله من غدر وخسه لن تحبط شعب مصر عن مواصلة مسيرته نحو المستقبل.

وأكد دور القوات المسلحة في استمرار العمليات القتالية ضد العناصر الإرهابية.

ويناقش مجلس الجامعة الطارئ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاص بامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2019/2020، والقرارات الخاصة بطلاب فرق النقل بجميع الكليات بالجامعة.