وزيرة الهجرة تعلق على تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم

ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على النائبة الكويتية صفاء الهاشم، التي هاجمت الوزيرة في أكثر من تصريح لها، قائلة إنها لا ترد الإساءة بمثلها.

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، «أنا وزيرة مصرية في الحكومة أحترم دولتي وأحترم الكويت وشعبها، وهذه ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها»، لافتة إلى أن تجاوزات «الهاشم» تؤثر بشكل سلبي على الجالية المصرية في الكويت.

وعن تصريح النائبة الكويتية بأن وزيرة الهجرة عاجزة عن وضع خطة لإجلاء المصريين، أوضحت «مكرم» أن وضع خطة الإجلاء يكون بلجنة مشكلة من رئيس الوزراء والهجرة عضو فيها مع وزارات الخارجية والصحة والطيران، مؤكدة أن الخطة تسير بنجاح.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها أقسمت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنها ستقوم بمسؤولياتها تجاه الجالية المصرية، ردًا على تصريحات «الهاشم» بأن الوزيرة لا تقوم بمسؤولياتها تجاه الجالية، ذاكرة أن المحاسبة تكون من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان.

وعن إطلاق لقبي وزيرة المالديف والفنانين عليها من النائبة الكويتية، أكدت «مكرم» أن الوزارة تهتم بكل شرائح المصريين دون تفرقة، قائلة إن تصريحات «الهاشم» مماثلة للكتائب المغرضة التي تزعزع ثقة المواطن في دولته والمسؤول.

ولفتت وزيرة الدولة للهجرة إلى أنها تحترم الفنانين والدور الكبير للفن المصري داخل الوطن العربي والعالم، متابعة أنها تتابع موقف أربع فنانات مصريات عالقات في بيروت؛ لتحديد موقفهم.