مستشفى عزل ملوي تحتفل بخروج 7 حالات من الفيوم وبني سويف

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، بخروج 7 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

والحالات الـ7 هم، سيدة تبلغ من العمر 66 عاما، و3 سيدات آخريات وشابين ومسن وجميعهم من أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، ليصل بذلك عدد من تم شفائهم من مرضى المستشفى إلى 112 حالة منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي وجزئي وتحويلها إلى مستشفى لعزل الحالات المصابة من محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وبعض الحالات من محافظة القاهرة.

وكانت المستشفى، قررت تحويل 10 حالات لمدينة الجامعية بجامعة المنيا بعد استقرار حالتهم الصحية وبدء تماثلهم للشفاء وذلك لإفساح أماكن لاستقبال حالات أخر تكون أكثر احتياجا للتواجد بالمستشفى.