 الصحة اللبنانية: لم نسجل إصابات جديدة بكورونا بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة اللبنانية: لم نسجل إصابات جديدة بكورونا بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 1:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 1:32 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين المقيمين، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنه تسجيل حالة إصابة واحدة فقط بين الوافدين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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