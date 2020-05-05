بدأت أحدث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد"، بإكتشاف "مروان" الفنان خالد سرحان، بعقد زواج عرفي لأبنه "علي" الفنان تيام مصطفى قمر، وقام بإبلاغ زوجته "نادية" الفنانة عبير صبري، بما فعله ابنهم، وقامت بمواجهته واعترف لها.

وعلى الجهة الأخرى تكشف "فرح" الفنانة حلا شيحة، لشقيقتها "عهد" الفنانة يسرا، عن فيديو فضيحة "شيرين" الفنانة جومانا، وهي تحمل كيسا من الهيروين، لكي تطمئن على ابنها "هشام" الفنان خالد أنور.

وتوجه علي لمنزل عمته عهد، ليجد حل للورطة الذي وقع فيها، وقامت بتعنيفه، ورفضت ما قام بفعله والزواج عرفيا، وقالت لإبنها هشام أن يصطحب ابن أخيها علي لأي مكان لأنه يعاني من الإكتئاب، ولم تفصح له بما يمر به.

واكتشفت فرح بان الذي قام بتسريب فيديو شيرين هو مقيقم في منزل شقيقها مروان، بعدما جاء إليها اتصال هاتفي يفيد بذلك، وتم تبليغها بالعنوان، وقامت فرح بمواجهة شقيقها مروان والذي أكد لها أنه ليس له علاقه بذلك.