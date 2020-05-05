محافظ الغربية يفتتح مشروعين خدميين بقيمة 12 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا اليوم الثلاثاء مشروعين خدميين بقيمة 12 مليون و 200 الف جنيه بمركز طنطا .

وأشار محافظ الغربية أنه تم افتتاح مدرسة أحمد سعيد القدح بقرية نواج مركز طنطا بتكلفة 8 مليون و 600 ألف جنيه علي مساحه 1575 م٢ مؤكدا توافر كافة العناصر الخدمية والمعامل بما يوفر الجو الملائم لنجاح العملية التعليمية وتحقيق جودتها.

وأضاف، أنه تم افتتاح مدرسة شوني الابتدائية مركز طنطا بعد توسعتها علي مساحه 3808م٢، بعدد 12 فصلا ومعمل كمبيوتر مجهز علي اعلي مستوى، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس مصطفي شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية ، والمهندس علي عز عضو مجلس النواب، والدكتور عبد المنعم شهاب، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.