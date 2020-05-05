أيرلندا تنضم إلى البنك الأفريقي للتنمية لتصبح العضو رقم 81

أعلن رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، أن دولة أيرلندا أصبحت المساهم 81 في مجموعة البنك.

وذكر البنك - في تقرير نشر اليوم عبر موقعه الإليكتروني - أنه تم إقرار طلب أيرلندا الانضمام إلى مجموعة البنك الافريقي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك في مالابو بغينيا الاستوائية في يونيو 2019.

وفِي فبراير 2020، قامت الدولة بإيداع صك التصديق على الاتفاق المؤسس لصندوق التنمية الأفريقي مع الأمين العام لمجموعة البنك، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد إلى مقر البنك، لتمضي خطوة باتجاه إتمام العضوية.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا : "انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك الأفريقي للتنمية علامة على الثقة العظيمة بالبنك.. يسرني أن أرحب بأيرلندا بوصفها العضو 81 بالبنك الأفريقي للتنمية، ومن شأن عضويتها ومساهمتها أن تعزز مهمة بنك التنمية الأفريقي في الإسراع بالتنمية الاقتصادية".

وقال وزير المالية والانفاق العام الأيرلندي باسكال دونوهو إن "بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي يلعبان دورا مهما في تقوية النمو المستدام والنمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل والرخاء، مما يساعد أفريقيا على بلوغ غايتها في أن تصبح القارة الواعدة الزاخرة بالفرص، وأرى أن عضويتنا بالبنك والصندوق استثمار في هذه الإمكانات".

وتشمل استراتيجية أيرلندا لأفريقيا 2025 التزاما بالتعاون مع هذه المؤسسة المالية الهامة في القارة الأفريقية، مع اكتشاف شراكات جديدة لدعم التنمية السياسية وتطبيق البرامج وتعميق الانخراط في مزيج من آليات التمويل الهادفة لخلق فرص العمل.

وقال سيمون كوفيني وزير الشئون الخارجية والتجارة إن هناك صلة قوية بين أولويات السياسة التنموية الدولية لأيرلندا "عالم أفضل"، واستراتيجية البنك الشاملة ذات الأولويات الخمس.

وتخوِّل عضوية البنك الافريقي للتنمية توقيع الاتفاقات المؤسسة للصندوق والبنك، وحجز أدوات القبول والموافقة لاتفاقات كل منهما، وسداد الاشتراكات المبدئية للصندوق ولأسهم رأس مال البنك، ووفت أيرلندا بهذه المتطلبات بعد سدادها الاشتراكات الأولية، وأيضا إيداع صك قبول اتفاق الصندوق مع الأمين العام لمجموعة البنك. وبذلك الاتفاق تشارك 81 دولة برأس المال المصرح به لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي أسست عام 1964، والمكونة من 54 دولة أفريقية "أعضاء إقليميين"، و27 دولة غير أفريقية "أعضاء غير إقليميين"