الأوغنديون يتبرعون بـ6 ملايين دولار للحكومة لمكافحة فيروس كورونا

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ساهم المواطنون الأوغنديون بما مجموعه حوالي 6 ملايين دولار لمساعدة الحكومة في تمويل توفير السيارات والإمدادات الطبية، لدعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتمتلك العديد من البلدان الإفريقية أنظمة صحية ضعيفة وقليلة التمويل، لكن أوغندا تعتمد على منع انتشار الوباء من خلال الاستفادة من دروس احتواء تفشي مرض مثل الإيبولا.

ولكن تسبب الإغلاق الوطني بسبب كورونا، في انعدام الأمن الغذائي ودفع نقص الإمدادات الأساسية الأوغنديين العاديين إلى البدء في تقديم التبرعات الغذائية.

وأشاد الرئيس يويري موسيفيني بجهود توفير الغذاء، وشجع بعد ذلك على التبرع بالمال والسيارات والمعدات الطبية مثل الملابس الواقية التي يحتاجها الأطباء والممرضات.

ونتيجة لذلك قدم المواطنون العاديون والشركات للحكومة أكثر من 50 سيارة دفع رباعي وسيارات إسعاف، تنوي السلطات الآن توسيعها إلى أسطول طواريء من 1300 مركبة، منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ومع زيادة الأموال الممنوحة، سيتم استخدام الأموال الإضافية لشراء المزيد من المركبات.