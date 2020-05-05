9 إصابات جديدة بكورونا في اليمن

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة، ما يرفع عدد حالات الإصابة إلى 21 حالة، والوفيات إلى 3.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 21 حالة منذ تسجيل أول حالة في العاشر من إبريل الماضي، منها حالة في حضرموت و8 حالات في عدن، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكانت اللجنة قد أعلنت قبل ذلك تسجيل إصابتين جديدتين صباح اليوم الثلاثاء، منوهة بأن الحالتين الجديدتين تتلقيان الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

هذا وقد أعربت الأمم المتحدة، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر وغياب الدولة الواحدة.