خبراء دوليون: الانشغال بكورونا يهدد بتصاعد الإرهاب حول العالم

- مخاوف من عودة "داعش" في سوريا والعراق.. ونشاط الجماعات الإرهابية في إفريقيا



حذر مسؤولون دوليون، خبراء قادة العالم من فقدان التركيز على الأمن العالمي حيث تسعى الجماعات المتطرفة والإرهابية لاستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لزيادة عملياتهم الإرهابية، مستغلة انشغال الدول بمواجهة الآثار المترتبة على تفشي الوباء.

وقال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيليس دي كيرشوف في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، الأربعاء الماضي، إن "كمية الأموال الضخمة التي تصرف لمعالجة التبعات الإقتصادية والاجتماعية لتفشي فيروس كورونا ستكون على حساب المحافظة على الأمن". مضيفا: "يجب أن نمنع الأزمة دون أن نساعد في ظهور أزمة أخرى".

ودعا رؤساء 4 لجان تشريعية من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إلى التصدى لرغبة النظر فقط للشأن الداخلي، قائلين: "يجب أن ندعم بعضنا البعض خلال جائحة كورونا ونتصرف مثلما فعلنا في الماضي".

وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن المجموعات الإرهابية التي تنفذ العديد من الهجمات العدوانية والصراعات المسلحة في كافة أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، تستغل أزمة تفشي الوباء لمحاولة نشر قناعاتهم المتعلقة بخطورة الغرب والأجانب معتمدة على مشاعر إحباط وغضب سكان العالم من حكوماتهم التي فشلت في السيطرة على المرض.

من جهتها، قالت منى يعقوبيان، الخبيرة في الصراعات بالشرق الأوسط وأفريقيا بمعهد السلام الأمريكي: "نرى الآن تعميقا وتضخيما للديناميكيات القائمة"، موضحة أنه "بالرغم من أن خطر إصابة عناصر هذه الجماعات الإرهابية ومقاتليها بكورونا إلى أنهم يعتقدون أنها فرصة جيدة لمهاجمة قوات الأمن الهشة".

وتابعت: "ترى الجماعات الإرهابية أن هذه هي أفضل فترة لاستغلال الفرصة والمزايا التي تأتي على خلفية التوتر العالمي السائد بسبب كورونا".

ومن بين المخاطر المحتملة، بحسب موقع "ذا هيل"، عودة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا وزيادة نفوذ الجماعات المتطرفة المدعومة من إيران في العراق، فضلا عن استغلال الجماعات الإرهابية في أفريقيا نقاط الضعف في مكافحة الحكومات للوباء.

بدورها، قالت إميلي إستيل، مديرة الأبحاث في مشروع التهديدات الحرجة بمعهد "أمريكان إنتربرايز"، إنه "يجب على جنود الاتحاد الإفريقي الذين يقاتلون جماعة الشباب الإرهابية في الصومال فرض الحجر على قاعدتهم لبعض الوقت، وكذلك تأخير عمليات نشر القوات الأوروبية لمساعدة القوات الفرنسية في مالي.

وأشارت إستيل إلى أن "قوات الأمن تعاني من التوتر بسبب الحاجة إلى إدارة الأزمة التي يسببها فيروس كورونا مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب"، محذرة من أن هذه الحالات لم يكن لها تأثير كبير حتى الآن ولكنها جزء من اتجاه مثير للقلق.

وأضافت إستيل: "نحن في خطر حقيقي يتمثل في الخروج من فقاعة (كوفيد-19) ورؤية عالم يبدو أسوأ بكثير مما هو عليه الآن، من خلال مناطق الصراع المختلفة".