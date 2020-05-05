أردوغان: نبدأ خلال مايو رفع قيود كورونا تدريجيا

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أنقرة - د ب أ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جاء ذلك في كلمة موجهة إلى الشعب اليوم عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتم رفع قيود "كورونا" بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو.

وتابع الرئيس أردوغان: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري".

كما أعلن رفع قيود الدخول والخروج بين 7 ولايات اعتبارا من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو شريطة الالتزام بالتدابير.

وقال الرئيس أردوغان في تصريحات أوردتها وكالة أنباء بلومبرج إنه سيسمح للأشخاص القصر ومن هم في سن ال 65 عاما فما فوق بالخروج مرة واحدة في الأسبوع ولمدة أربع ساعات.

واستطرد الرئيس أردوغان قائلا إنه سيجري فتح محلات الحلاقة وتصفيف الشعر بداية من 11 مايو.

ونوه الرئيس التركي إلى أنه سيتم رفع الإجراءات المفروضة على سيارات الأجرة في اسطنبول وأنقرة وإزمير 5 مايو.