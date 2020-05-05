قالت وزير الهجرة نبيلة مكرم، إن "مصر معاك" شعار أطلقناه في الوزارة، كرسالة للمصرين بالخارج بأن مصر لم ولن تنسى أبنائها ونحن الآن وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومواجهة أزمة فيروس كورونا، تلقينا العديد من الاستغاثات من المصريين العالقين بالخارج الذين تقطعت بهم السبل عقب تعليق حركة الطيران كإجراء احترازي في العديد من الدول خلال إجراءات مواجهة الأزمة.

وأضافت مكرم، في تصريحات لها عبر العدد السادس عشر من مجلة "مصر معاك"، إحدى أداوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، أن الدولة وكافة مؤسساستها تعمل لعودة المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران، والتي تعقد اجتماعات دورية لدراسة أي مستجدات بخصوص هذا الشأن، وبالفعل فقد تم وضع جدول زمني لعدد من الرحلات لإجلاء المصريين العالقين بعدد من الدول، وجميع الرحلات تسير وفقا لجدول زمني وفقا لأعداد المصريين العالقين بالدول وخطوط الطيران، فكافة الجهات المعنية تعمل على قدم وساق.

ونوهت بأنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والتي لم نرها من قبل، تبذل الحكومة والجهات المعنية أقصى ما لديها لاستيعاب كافة الراغبين في العودة، فمصر لم ولن تغلق الباب أمام ابنائها، ونحن الآن نستهدف العالقين، ولكن كافة الطلبات التي نتلقاها يتم عرضها على اللجنة ورئيس الوزراء والقيادة السياسية.

وأشارت مكرم، أنه خلال الفترة الماضية تم تسيير العديد من الرحلات الاستثنائية لكثير من الدول التي يوجد بها عالقين مصريين، كما أن هناك توجيهات بتكثيف هذه الرحلات لسرعة عودة المصريين لوطنهم، وهو ما تبذل به وزارة الطيران جهدًا كبيرًا للتنسيق بين الكثير من الدول لتسيير الرحلات لها، هذا إلى جانب أيضًا الجهود الكبيرة التي تبذلها البعثات الدبوماسية في متابعة حالات العالقين وتسجيل بياناتهم والتنسيق مع اللجنة المشكلة لمتابعة الأمر، ولم نغفل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إجراء الكشف الطبي على كل العائدين من الخارج ورعايتهم خلال فترة الحجر الصحي التي يقضونها فور وصولهم.

وأوضحت أن وزارة الهجرة منذ بداية الأزمة شكلت غرفة عمليات لمتابعة العالقين وتلقي طلباتهم، كما أطلقنا مبادرة "خلينا سند لبعض"، والتي تستهدف توفير الدعم والرعاية للعالقين بالخارج حتى يتم توفير رحلات الطيران لهم، من خلال الجاليات والمواطنين المصريين القادرين على المساعدة ودعم أشقائهم العالقين بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مستطردة "أريد أن أطمئن كافة المصريين العالقين بالخارج أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا وتعمل على قدم وساق لتوفير كافة أشكال الدعم وتوفير الرحلات الاستثنائية لرجوعهم لوطنهم الأم، ولن تدخر جهدًا من شأنه تقديم الدعم لهم".