كشف الدكتور أحمد بركات، مدير المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر، أن صلاة الإنسانية التي من المزمع إقامتها 14 مايو الجاري، هي عبارة عن مبادرة أطلقتها ورحب بها شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والعديد من القيادات الدينية والسياسية.

أضاف في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، صباح يوم الثلاثاء: "الفكرة كلها إنسانية إن الجميع سيتوجه بالدعاء، وكل في مكانه ووفق قواعد دينه، المسلم يدعي والمسيحي يصلي، وكل وفق دينه، ولو في حيثيات أو شكل معين لليوم هيتم الإعلان عنه، ولكن لحد الآن سيكون الموضوع فرديا وكل في مكانه".

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تستهدف ترسيخ فكرة التعايش بين الأديان وتجمع في عضويتها بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، دعت إلى تخصيص يوم الخميس 14 مايو للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.