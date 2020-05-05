إطلاق سراح 102 سجين ينتمون لطالبان بناء على مرسوم من الرئيس الأفغاني

أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 102 سجين ينتمون لحركة طالبان، متعهدًا بالإفراج عن المزيد من سجناء طالبان عند بدء المحادثات.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل - في تغريدة دونها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -: أن الحكومة الأفغانية أطلقت أمس الإثنين سراح 102 سجين من حركة طالبان، ليصل بذلك إجمالي عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم 850 شخصًا، مُشيرًا إلى أنه من الممكن الإفراج عن المزيد عند بدء المحادثات بين الحكومة وحركة طالبان.

من جانبه، علق المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين على هذا الأمر، في تغريدة على "تويتر"، أعرب فيها عن ترحيب طالبان بقرار الإفراج عن 300 سجين خلال الـ3 أيام الماضية.

يُذكر أن مجلس الأمن القومي الأفغاني أعلن، في بيان له، أمس الإثنين، أن الحكومة أفرجت عن 98 سجيناً آخر من طالبان بناء على مرسوم الرئيس محمد أشرف عبد الغني.. مُضيفًا أن الحكومة أخذت في الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم وبقية مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.