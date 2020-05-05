بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "البرنس"، بتأكد "رضوان" الفنان محمد رمضان، أن أشقائه هم السبب في قتل زوجته وابنه، بعدما سمع تسجيلا صوتيا من شقيقه الأصغر "عادل" الفنان أحمد داش، يفيد بأن أشقائه قاموا بترتيب ذلك، عدا عادل شقيقه الأصغر وشقيقته "نورا" الفنانة ريم سامي.

وحاول رضوان الوصول لأشقائه لكي ينتقم منهم على فعلتهم، واتصل عليهم جميعا ولم يردوا عليه، وقرر أن يتجه لمنزل زوجة شقيقه "فتحي" الفنان أحمد زاهر، المعلمة "فدوى" الفنانة روجينا، ولم يجد فتحي هناك، وأرسل رسالة صوتية عبر "واتساب" لفتحي ليخبره أنه في منزل زوجته لكنه لم يستجيب.

وبدأ الشك يصيب الأخوة جميعا، وتيقنوا أن رضوان علم شئ جديد جعله يلاحقهم جميعا، وقرروا الإيقالع بعادل ونورا، ونجحوا في ذلك بمساعدة "سميحة" الفنانة سلوى عثمان، وعند مواجهة عادل ونورا، قاموا بالإعتراف بأنهم سجلوا إعتراف لأشقائهم يفيد بتخطيطهم لقتل رضوان.

وقرر فتحي أن يحبس عادل ونورا في أحد الغرف بمنزل فدوى، وطلب فتحي من زوجة أبيه سميحة أن تذهب لمنزل رضوان وتأخذ منه هاتفه الذي عليه دليل إدانتهم لقتل زوجة رضوان وابنه، وتنتهي الحلقة بإكتشاف رضوان أمرهم.