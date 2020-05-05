رئيس البرلمان العراقي: ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن البرلمان العراقي سيعقد خلال الـ48 ساعة المقبلة جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع تلفزيون "الشرقية" الليلة الماضية إن "البلاد لا تتحمل المناورة، والوضع الحالي يتطلب أن تكون هناك حكومة بكامل الصلاحيات لإعادة الوضع الاقتصادي والأمني، والمرشح الكاظمي مر بخطوات عملية، إلا أن هناك اعتراضات على أشخاص في وزارته للبحث عن آخرين أكثر مقبولية".

وأضاف: "ليس أمام القوى السياسية إلا التصويت لحكومة الكاظمي، ووجهة نظرنا هي أن تكون هناك حكومة صقور سياسيين تتبناها القوى السياسية".

ولفت إلى أن "الواقع فرض أن تكون الحكومة بعيدة عن الأحزاب، والكاظمي موجود بالميدان ولا يسمع من الإعلام، هو شخص موثوق به ونحتاج إليه وإلى علاقاته العربية والدولية".

وتم الإعلان رسميا في العراق الليلة الماضية عن تحديد موعد الساعة التاسعة من ليل يوم غد الأربعاء لعقد جلسة للبرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة بزعامة الكاظمي ضمن المهلة الدستورية البالغة 30 يوما والتي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري، وذلك رغم امتناع ثلاث كتل سياسية عن التصويت.

ويأتي تشكيل الحكومة الجديد على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي بضغط من المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في العراق في الأول من أكتوبر الماضي للمطالبة بتصحيح مسار العملية السياسية وإجراء انتخابات مبكرة وحل مشاكل البطالة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد.