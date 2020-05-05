مسئول عراقي: الوضع الوبائي جراء كورونا في العراق سيء وخطر جدا

صرح وكيل وزارة الصحة والبيئة في العراق جاسم الفلاحي بأن معظم الإصابات بفيروس كورونا التي شهدتها البلاد مؤخرا ناتجة من التجمعات البشرية وخاصة مراسم العزاء وان الوضع الوبائي في العراق سيء وخطر جدا.

وقال الفلاحي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء إن "معظم حالات الإصابات الأخيرة ناتجة من التجمعات البشرية في مراسم العزاء وهو دليل عدم وعي كاف لدى المواطنين"

وأضاف: "إلى الآن فان جائحة كورونا وباء على مستوى العالم وهذا الفيروس قوي وفعال وشديد العدوى وواسع الانتشار ومن السابق لأوانه ان تعلن اية دولة انها في بداية انتصارها عليه".

وحذر من أن "الوضع الوبائي في العراق خطر جدا ونحتاج في هذه المرحلة الخطيرة الى تكاتف وتعاون الجميع".

وقال المسؤول العراقي: "إننا نشعر بالأسف الشديد لعدم وجود وعي مجتمعي كاف خصوصا في موضوع اقامة المآتم /مجالس العزاء/ إذ أن أكثر الحالات التي تم تسجيلها في الفترة الاخيرة تعود لتجمعات بشرية ناتجة عن مجالس العزاء وهذا وبالتأكيد واحد من الأسباب التي تؤدي الى زيادة الفيروس وتواجده في المجتمع وبالنتيجة زيادة أعداد الملامسين وان بقاء الحال هكذا يؤدي الى بقاء الفيروس فترة اطول في المجتمع".

وأوضح أن "تخفيف اجراءات حظر التجوال الوقائي قد يفهم من البعض ان الوضع الوبائي جيد ولكننا نقول ان الوضع الوبائي في العراق سيء ووزارة الصحة والبيئة وموظفيها تواصل العمل ليل نهار للحد من انتشار هذا الوباء لكن هذا الامر يتطلب جهودا كبيرة مثل باقي دول العالم".