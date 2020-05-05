رئيس لجنة الأمن والدفاع ببرلمان العراق: نتجه لشراء منظومتي إس 300 وإس400 من روسيا

صرح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا آلحيدر اليوم الثلاثاء بأن العراق يتجه إلى تعزيز قدراته الجوية بشراء منظومة دفاع جوية روسية متطورة لحماية الاجواء العراقية من أي اعتداء خارجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)عن النائب محمد رضا آلحيدر قوله إن "العراق يتجه لشراء منظومة اس 300 و اس400 من روسيا لكي يؤمن أجواءه من أي اعتداء خارجي، وأنه في حال عدم إسناد الجانب الأمريكي في بناء منظومة الدفاع الجوي، فإن العراق سيتجه الى شراء هذه المنظومة الروسية".

وأضاف: "العراق يحتاج إلى بناء منظومة الدفاع الجوي لحماية سيادته ولمنع أي خروقات للأجواء العراقية، وهناك منظومة دفاع أمريكية غير فعالة ومنظومة دفاع روسية يصل مداها إلى 20 كيلو متراً فقط وهي غير فعالة ايضا".

وأوضح أن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي تلعب دورا رقابيا وتشريعيا لرفع معنويات القوات الأمنية ومتابعة احتياجاتها مع السلطة التنفيذية وكذلك إقرار الأموال اللازمة في الموازنة وتقديم الاستشارة خاصة في المجال الاستخباري من خلال استضافة القادة الأمنيين ومتابعة الواقع الميداني معهم".

ومن المنتظر أن يدخل العراق في يونيو المقبل مفاوضات مع الإدارة الإمريكية حول ترتيبات مستقبل القوات الامريكية في العراق في ضوء قرار البرلمان العراقي مطلع العام الحالي إخراج القوات الاجنبية من البلاد بعد مقتل قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس في ضربة جوية امريكية بمطار بغداد.

واستبقت القوات الأمريكية وعدد من قوات التحالف الدولي عقد هذه المفاوضات العراقية-الامريكية المرتقبة بالانسحاب من قواعد لها في محافظات بغداد وكركوك والانبار ونينوى وتسليمها إلى القوات العراقية.