المهدي سليمان : لا أشعر بالقلق من المنافسة مع شريف إكرامي

رد المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز على المنافسة المحتملة التي ستجمعه مع شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، حال انتقال الأخير لصفوف بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بجانب أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق.

وقال المهدي في تصريحات أعلامية لقناة «أون تايم سبورت» إنه لا يشعر بالقلق في منافسته مع إكرامي في حال إتمام الانتقال لبيراميدز، وليس لدي أية مشكلة بشأن من يحرس عرين الفريق والأفضل هو من له حق المشاركة.

وألمح المهدي أن صفقة انتقال شريف إكرامي لبيراميدز لم تكتمل بعد، حيث قال في تصريحاته أنه ليس هناك تأكيدات على انتقال إكرامي للفريق.

وأضاف:" من الطبيعي إذا كنت رحلت للأهلي أوالزمالك لأصبحت حارس منتخب مصر بصورة أساسية لمدة تتراوح من 8 إلى 9 سنوات".

وأتم:" والدليل على ذلك في أول حوار لي مع أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب عندما كنت في سموحة قالي لي اني متواجد في معسكر المنتخب المقبل".

جدير بالذكر أن شريف إكرامي أعلن في تغريدات عبر حسابه الشخصي على «تويتر» أن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الأهلي.