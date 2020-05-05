محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الهندسية الجاري تنفيذها في الطور

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أجرى خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمدينة الطور، لمتابعة عدد من المشروعات الهندسية الجاري تنفيذها لتطوير المدينة، يرافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، ووفد من الهيئة العربية للتصنيع وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال تهيئة الطريق الجديد المواجه لطريق حي النصر ومنطقة السوق الحضاري، لخدمة أحياء النصر، ومبارك الجديدة، والزهراء، وبدر الجديدة.

وقال المحافظ إن منطقة السوق الجديد ستكون متكاملة، وتضم جميع السلع الغذائية ومتطلبات ومستلزمات المنزل، بإجمالي 86 محلًا وقابل للتعلية دورين بمساحة إجمالية بلغت 4500 مترًا ومساحة المبني 2800 مترًا.

كما تفقد المحافظ، الطريق الرئيسي للتقسيمات السياحية بمنطقة حمام موسى، الجاري تنفيذه بصورة حضارية تطليق بقيمة المنطقة الأثرية والدينية، لدعم وتنشيط السياحة الصحية.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير الطريق الواصل من كمين الوادي لكمين الساحل بالمدينة.

وكلف المحافظ المسئولين بدراسة إنشاء كبري علوي للسيارات يربط ما بين منطقة الطور القديمة والطور الجديدة، والتي تضم معظم الوحدات السكنية الحالية والمستقبلية.

وأوضح المحافظ أن هذا الكبري سيصل بين الطريق الساحلي والطريق الدولي السريع، من أمام جامعة الملك سلمان، وطالب بإنشاء ميدان جديد وبوابة مع دراسة نقل كمين الساحل.