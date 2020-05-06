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بنس: البيت الأبيض يبحث حل فريق العمل المسؤول عن التعامل مع كورونا

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
واشنطن د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 11:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 11:57 م

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بأن البيت الأبيض يبحث حل فريق المهام الرئاسي المسؤول عن التعامل مع فيروس كورونا.

وقال بنس في موجز حول فريق المهام عقد اليوم الثلاثاء"نجري محادثات بشأن ذلك"،مؤكدا بذلك تقريرا سابقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأضاف أن البيت الأبيض يعتزم نقل مهمة تعامل الحكومة مع التفشي الحالي لفيروس كورونا إلى الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.

وقال بنس إن فريق المهام حقق أهدافه، حيث كان التفشي في الولايات المتحدة - الأكبر في العالم - مرتفعا. وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 2ر1 مليون حالة اصابة بكوفيد-19 وأكثر من69 ألف حالة وفاة بسبب المرض ، لكن الولايات بدأت في محاولة إعادة فتح الأعمال والتخلي عن اللوائح التنظيمية بشأن التباعد الاجتماعي مع تباطؤ زيادة التفشي.

وقال "نحن واثقون جداً من قدرتنا على القيام بالمهام من خلال الموارد المتاحة الآن في المستشفيات.


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