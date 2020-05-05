باكستان: الحكومة ستضمن التوازن بين منع انتشار كورونا واستمرار الأنشطة التجارية والاقتصادية

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن الحكومة ستضمن التوازن بين منع انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الثلاثاء - أن عمران خان ترأس اجتماعا في مكتبه باسلام آباد لاستعراض الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء في البلاد، وناقش خلاله الوضع الراهن للجائحة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، وأصدر توجيهاته بمواصلة إمداد المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى في البلاد.

كما ترأس خان، اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي، وناقش الاجتماع الأمور الهامة إلى جانب القضايا المتعلقة بفيروس كورونا والوضع الاقتصادى والمالي في البلاد.

وفي نفس الوقت .. أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبحث الجانبان الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وسبل تعزيز التعاون المشترك لمخاطبة الوضع، وثمن وزير الخارجية الباكستاني إجراءات البحرين للحد من انتشار الوباء، وأطلع على إجراءات بلاده بهذا الصدد.

كما أطلع وزير الخارجية قريشي، نظيره البحريني على مبادرة رئيس الوزراء عمران خان لتخفيف عبء الديون للدول النامية، وفي هذا السياق .. أكد قريشي على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين باكستان والبحرين لتخفيف تأثير التباطوء الاقتصادي.

من جهته.. أكد الوزير البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، تأييد بلاده لمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتخفيف عبء الديون للدول النامية.