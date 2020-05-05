الإمارات تسجل 9 وفيات جديدة و462 إصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 146 حالة وفاة.

وقالت الوزراة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم، إن حالات الوفاة من جنسيات مختلفة، وكان أصحابها يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت إلى تسجيل 462 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15192 حالة، ذاكرا أن 187 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 3153.

وكشفت الوزارة عن إجراء 28 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.