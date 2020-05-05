الهند تبدأ عملية لإعادة 14800 مواطن عالقين في الخارج وسط تفشي كورونا

تعتزم الحكومة الهندية تنفيذ خطة إجلاء كبيرة لإعادة عشرات الآلاف من المواطنين العالقين في الخارج ابتداء من بعد غد الخميس في ظل إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الطيران المدني هارديب بوري إنه ستتم إعادة 190 ألف هندي إلى وطنهم في الأسابيع المقبلة من عدة دول، بما في ذلك المقيمون في الشرق الأوسط ، حيث يعيش عدد كبير من الهنود العاملين بالأعمال اليدوية.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه سوف يتم تسيير ما لا يقل عن 64 رحلة جوية خلال الأسبوع المقبل لإجلاء نحو 14800 مواطن من 12 دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والكويت وقطر والفلبين وبنجلاديش وسنغافورة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وماليزيا والامارات.

وأفادت قناة "إن دي تي في" بأن ثلاث سفن تابعة للبحرية الهندية ستعيد 1000 مواطن هندي من غرب آسيا وجزر المالديف.

وقال بوري إنه عمليات الإجلاء قد تتجاوز 190 ألف هندي، وفقا لمسؤول في وزارة الطيران المدني، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه يمكن إعادة أكثر من هذا العدد بكثير. ويقيم حاليا 5ر17 مليون هندي في الخارج.

وفي حين أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين يسعون إلى العودة غير معروف، ذكرت البعثة الهندية في الإمارات وحدها إنها تحاول إجلاء 200 ألف هندي.

وقال وزير الطيران المدني: "ستكون هذه واحدة من أكبر عمليات الإعادة إلى الوطن في وقت السلم في التاريخ"، مضيفا أنه ستكون هناك صعوبة إضافية في الالتزام بالقواعد الإرشادية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد قالت أمس الاثنين إن الطائرات والسفن البحرية سوف تنقل العالقين "بطريقة مرحلية"، مضيفة أنه سوف يسمح فقط لمن لا تظهر عليهم أعراض كورونا بالسفر.