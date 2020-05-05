إيطاليا تسجل 236 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، قفزة جديدة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، 236 حالة وفاة، مقارنة بـ195 حالة في الإحصائية السابقة.
ذكرت ذلك قناة روسيا اليوم الاخبارية في نبأ عاجل لها.