النيجيريون الحذرون يبقون في منازلهم بعد تخفيف الإغلاق

غابت الاختناقات المرورية في لاجوس، المركز التجاري لنيجيريا، حيث فضل معظم الناس البقاء في منازلهم مع البدء في تخفيف قرارات الإغلاق المطبقة لاحتواء فيروس كورونا.

وبدت معظم محطات الحافلات، التي تعج عادة بالركاب، بها عدد قليل من الركاب الذين تقطعت بهم السبل، وكانت الحافلات الصغيرة الصفراء غائبة.

ومع تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات التي ارتفعت أكثر من 20 ضعفا منذ الإعلان عن الإغلاق، فإن هناك مخاوف من أن قرار تخفيف القيود في نيجيريا قد جاء مبكرا جدا.

وحذرت الجمعيات الطبية في البلاد من أنه قد تكون هناك عواقب وبدا معظم الناس غير حريصين على مغادرة منازلهم أمس الاثنين.

من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة للكثيرين، كان قرار تخفيف القيود قرارًا اقتصاديا ليس له علاقة تذكر بالأسباب الصحية.

وطلب العديد من أصحاب العمل في لاجوس من عمالهم مواصلة العمل من المنزل، بينما يقول بعض أصحاب الأعمال، غير المتأكدين من قرار الحكومة، إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإعادة فتح أبوابهم.