قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، إن تكاليف عودة العالقين بالخارج تتمثل في تكلفة حجز تذكر الطيران والعزل الصحي، موضحة أن اللجنة المخصصة هي من تصدر تكاليف العزل بعد التفاوض مع الفنادق المخصصة لذلك.

وأضافت «مكرم»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بعزل العائدين من غير القادرين على دفع تكاليف العزل الصحي في الفنادق المخصصة، بالمدن الجامعية المخصصة لذلك.

وأوضحت أن الطيران المصري هو المعول له نقل العالقين بالخارج، ذاكرة أن تكلفة تذكرة العودة قد تكون بتكلفة غير المعتادة، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأكدت أن استغاثات المواطنين في الخارج جاءت لطلب العودة إلى أرض الوطن، مشيرة إلى تلقي الاستغاثات والشكاوى والطلبات عبر السفارة المصرية في البلد الموجود بها العالق، والخطوط الساخنة لوزارة الهجرة، والتليفون الشخصي لوزيرة الهجرة، وغرفة عمليات مخصصة.

وتابعت: «الراغبون في العودة من شريحة الطلاب والعمالة من مخالفي الإقامة أو من انتهت عقودهم وليس لهم مورد رزق»، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تغلق أبوابها في وجه أبنائها العالقين بالخارج.

وذكرت أن الاستغاثات التي تلقتها الوزارة خلال مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج» جميعها تمثلت في رغبة العالقين بالعودة ولكن لا يملكون التكاليف، قائلة إن أفراد الجالية المصرية بالخارج تتحمل تكلفة عودة العالقين بالخارج من غير القادرين، وهو ما حدث بالفعل في جنوب إفريقيا.

وتوجهت وزيرة الهجرة، بالشكر إلى الجاليات المتعاونة بالخارج، ورجال الأعمال الذين يتحملون تكاليف بعض العالقين، والكنيسة المصرية في كينيا لفتح الكنيسة أمام العالقين ممن لا يملكون أماكن للإقامة، لجهودهم في ظل الأزمة الحالية.