الدفاع المدني يسيطر على حريق ببرج «أبكو» في الشارقة بالإمارات

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ذكر المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الشارقة الإماراتية، أن فرق الدفاع المدني في الإمارة سيطرت على حريق اشتعل في برج سكني في منطقة النهدة بكل احترافية، مع الحرص على إخلاء البرج السكني والتأكيد على سلامة القاطنين.

وأضاف المكتب، بحسب قناة الشارقة الإخبارية، أنه نتج عن الحريق 7 إصابات خفيفة تم نقلها للمستشفى.

كان حريق كبير قد اندلع في برج أبكو الذي يبلغ ارتفاعه 190 متراً بإمارة الشارقة، مساء اليوم الثلاثاء، وفقاً لتقرير لموقع "خليج تايمز" الإخباري.

وقال مسؤولون في الدفاع المدني لوكالة الإنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، واحتراق عدد من السيارات المتوقفة اسفل المبنى.

وتابعوا أنه تم إخلاء المبنى كليا، واخلاء مباني مجاورة للبرج المحترق، تحسبا لامتداد النيران اليها.

ولم ترد اي معلومات عن سبب الحريق.