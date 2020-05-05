ضبط مخبز لتصرفه في 16 طن دقيق بلدي مدعم بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة، اليوم، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة، بتمكن إدارة تموين كفر الدوار برئاسة المهندس مصطفى الزمراني، من شن حملة لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لمخبز تصرف فى 327 شيكارة،و4 تقارير نقص وزن 26 جراما و16 جراما وزن 18 جراما فى الرغيف الواحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.