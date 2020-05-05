إرسال دعوات لحضور استعراض ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في بيلاروس

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بالرغم من أزمة وباء كورونا العالمية، حرص رئيس بيلاروس (روسيا البيضاء)، ألكسندر لوكاشينكو، على توجيه الدعوة لضيوف دوليين لحضور استعراض النصر مطلع الأسبوع المقبل بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن زعيم الجمهورية السوفيتية السابقة قوله اليوم الثلاثاء: "سيكون من الصواب الاجتماع في مينسك".

وقال إن بيلاروس كانت من أوائل الدول التي هاجمتها ألمانيا النازية وتعرضت للتدمير، وأضاف: "نحن نصب تذكاري حي لهذه الحرب".

واقترح لوكاشينكو على الأقل أن يحتفل رؤساء دول الاتحاد السوفيتي السابق في العاصمة البيلاروسية في 9 مايو.

وشدد الرئيس البيلاروسي، الذي يشار إليه غالبا على آنه آخر ديكتاتور في أوروبا، في وقت سابق على أن الاستعراض لن يتم إلغاؤه تحت أي ظرف.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية الخطط، قائلة إنها قلقة للغاية إزاء "الآثار السلبية المحتملة لمثل هذه الفعالية الجماعية". وقال مندوب منظمة الصحة العالمية في مينسك إن هذا أمر مرجح مشاركة كبار السن بشكل خاص، ولذلك فإن الفعالية ستشكل خطرا عليهم.

وقلل لوكاشينكو مرارا من الوباء معتبرا أنه "هوس"، حتى مع ارتفاع حالات الإصابة بشكل حاد في الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية.

وبحسب الأرقام الرسمية، أصيب نحو 18350 شخصا بفيروس كورونا في بيلاروس.

وفي موسكو، تم تأجيل استعراض كبير يتضمن الآلاف من المشاركين والضيوف البارزين للاحتفال بالذكرى 75 لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية إلى أجل غير مسمى، ومع ذلك سوف يتم تنظيم عرض جوي .

وسجلت روسيا أكثر من 155 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن الخبراء يعتقدون أن هناك عددا كبيرا من الحالات لم يتم تسجيلها.