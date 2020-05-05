وزيرة الهجرة عن تجمهر المصريين بالكويت: بعض المجموعات حركت الأحداث لأهداف مغرضة

علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على تجمهر العشرات من المصريين العاملين بالكويت، في مركز لإيواء العمالة الوافدة من مخالفي الإقامة، الأحد الماضي، قائلة: «مشهد وصورة مكنش المفروض تبان».

وأضافت «مكرم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الاثنين، أن الاحتجاجات تمت بناء على مجموعات تم تكوينها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأهداف مغرضة، وزعزعة ثقة المواطن المصري في دولته، وتأجيج المشاعر لاستنفار مشاعر الجانبين المصري والكويتي.

وأعربت عن تفهمها لمشاعر الأفراد الموجودين داخل مناطق العزل التي خصصتها الكويت، وخاصة بسبب وجود أطفال ونساء داخل هذه الشاليهات، متابعة: «أتفهم الحالة ولكن رصدت في نفس التوقيت الأصوات تتعالى بعض التجاوزات في حق الدولة المصرية والكويتية».

ولفتت وزيرة الدولة للهجرة إلى أن المواطن عليه أن يثق في دولته وألا يقع فريسة للمحاولات التي تعمل على زعزعة هذه الثقة، مؤكدة أن مناطق العزل التي وفرتها السلطات الكويتية عبارة عن شاليهات مكيفة.

واستطردت: «نتفهم الظروف النفسية الصعبة التي يمر بها المواطن داخل معسكر العزل، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون هناك سياسة لضبط النفس وتقدير الوضع».

وتجمهر العشرات من المصريين العاملين بالكويت، في مركز لإيواء العمالة الوافدة من مخالفي الإقامة، الأحد الماضي، مطالبين بسرعة إنهاء عملية إجلائهم وعودتهم إلى البلاد، قبل أن تتدخل قوات الأمن الكويتية وتفضّ تظاهراتهم.