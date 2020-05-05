مبادرة تحدي الخير بين مستقبل وطن وتحيا مصر تصل مستعمرة الجذام

قام شباب حزب مستقبل وطن ومؤسسة تحيا مصر بعمل مبادرة مزدوجة لتحدي الخير بين شباب الأحزاب السياسية، بزيارة مستعمرة الجذام في منطقة أبو زعبل بالخانكه ، بحضور احمد سليمان أمين، عضو هيئة العمل الجماهيري المركزية في حزب مستقبل وطن، والمهندس سمير شقلب المدير التنفيذي لمؤسسة شباب تحيا مصر.

وشملت الزيارة، توزيع مواد غذائية وعينية على المواطنين بالإضافة إلى عددا من المستلزمات الطبية، ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا، والتحدث معهم للوقوف علي احتياجاتهم المعيشية، والاتفاق على مناطق أخرى جاري العمل على زيارتها.

وقال أحمد سليمان عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إنه تم توزيع وجبات غذائية وشنط رمضانية تحوي مواد غذائية وتوزيعها علي الصائمين، كما تم توزيع مبالغ ومواد عينية على أهالي المستعمرة، ويأتي ذلك في إطار المجتمع المدني وأهدافه الخدمية كجزء أصيل ومؤثر لا يتجزأ من فصيل الوطن وله دور مهم وفاعل في المساهمة للتخفيف عن أعباء المواطنين.