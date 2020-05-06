الآلاف في باكستان يحتجون على اغتيال ناشط حقوقي

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تحدى عشرات الآلاف من الباكستانيين الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد وقمع الشرطة للاحتجاج على اغتيال ناشط حقوقي، يعتقد الكثيرون أنه قتل على أيدي مسلحين متشددين إسلاميين تدعمهم الأجهزة الأمنية في البلاد.

وتعرض عارف وزير، أحد أعضاء "حركة بشتون تحفظ"، في إسلام أباد لإطلاق نار من جانب مهاجمين مجهولين في إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي، وتوفي يوم السبت الماضي.

ويعيش ملايين من البشتون في المنطقة المعروفة رسميا باسم المناطق القبلية الخاضعة للإدارة

الاتحادية، بالقرب من الحدود الأفغانية. وكانت المنطقة من قبل معقلا لتنظيم القاعدة وطالبان.

وتشكلت "حركة بشتون تحفظ" عام 2018 للدفاع عن حقوق نحو 35 مليون من عرقية البشتون.

وقالت الحركة إن الجيش يدعم بعض المسلحين مثل "طالبان الصالحة " لأنهم يقاتلون في أفغانستان، وهي مزاعم ينفيها الجيش.

وأثار مقتل وزير اتهامات بتورط الجيش الباكستاني. واليوم الثلاثاء، ردد عشرات الآلاف هتافات ضد الجيش في مسيرة في بلدة وانا، موطن وزير في إقليم وزيرستان الجنوبي.

واحتشدت جموع ضخمة فى الشوارع التى اكتظت بهم ووقف أشخاص على الأسطح حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السياسي محسن داوار زعيم الحركة "يمكنكم قتل العديد منا ولكن لا يمكنكم قتل عقيدتنا. إذا كانت الخطة هي إخافتنا، دعونا نؤكد لكم أننا لسنا خائفين".