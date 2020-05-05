الجيش الوطني الليبي يتحرك لفرض السيطرة على الجنوب

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، أمس الإثنين، رفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة على الجنوب.

وقالت الشعبة، على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "تنفيذاً لآوامر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والتي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي؛ تحركت دوريات قتالية من وحدات القوات المُسلحة إلى منطقتي حوض مرزق وأوباري، وذلك لفرض الأمن ومكافحة الجريمة والقبض على المهربين والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة".

في غضون ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن سلاح الجو استهدف غرفة العمليات الرئيسية لميليشات فايز السراج في منطقة ازوارة.

وعاد سلاح الجو لاستهداف مواقع وتمركزات ميليشيات السراج لليوم الثاني على التوالي، بعد استهدافه صباح أمس لتمركزات الميليشيات في محمية صرمان، بحسب موقع "أخبار ليبيا".

إلى ذلك، دعا السراج، اليوم، إلى التوافق على خارطة طريق سواء بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي ورئيس حكومة منفصل أو بالتوافق على مسار دستوري، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال السراج، في بيان: "يرحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء"، على حد قوله.