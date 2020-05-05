الإسكان: التقديم على مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» و«جنة» إلكترونيا -فيديو

قال الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بعدد 4640 وحدة على مساحة 202 فدان في مدينة سلام بشرق بورسعيد، مؤكدًا أن هذه المنطقة متكاملة الخدمات.

وأضاف «خطاب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك طرحًا لمشروعات الإسكان المتوسط (دار مصر وسكن مصر وجنة) على الموقع الإلكتروني في الوقت الحالي، ذاكرًا أن التقديم يتم إلكترونيًا بالكامل.

وأوضح أنه سيتم تحديد مواعيد الحجز الإلكتروني قريبًا، مؤكدًا على استمرار عجلة الإنتاج وتسليم وحدات الإسكان خلال فترة قريبة.

وعن الإسكان الاجتماعي، أكد أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإسكان الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لفئة محدودي الدخل.

وذكر أن منطقة سلام مدينة ساحلية على البحر المتوسط، ما يسهم في استفادة جميع السكان المتاخمين للمدينة، سواء شرق أو غرب بور سعيد، لافتًا إلى تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في بورفؤاد.

وأشار إلى تطوير شبكة طرق ومحطة مياه بطاقة 150 ألف متر مكعب في اليوم، شرفت على دخول الخدمة، ومحطة تحلية مياه بحر، وشبكة ري وصرف صحي، ومحطة كهرباء بجهد 22 كيلو فولت كمرحلة أولى قابلة للتوسع، من أجل خلق إسكان اجتماعي متكامل وتنمية مشروعات سكنية وتنموية متكاملة في المنطقة.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارة لمدينة سلام بمنطقة شرق بورسعيد؛ لتفقد سير أعمال الإنشاءات بعدد من مشروعات البنية التحتية والإسكان.