اندماج شركتي طيران «أيرولايناس أرجنتيناس» و«أوسترال» لمواجهة تداعيات كورونا

قررت شركتا الطيران الأرجنتينيتان "أيرولايناس أرجنتيناس" و"أوسترال" الاندماج معا لتخفيف حدة الضغوط المالية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شركة أيرولايناس على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "نحن نتحد لنكون أقوى ونتغلب معا على أكبر أزمة تواجهها صناعة الطيران".

ويذكر أن الشركتين مملوكتان للدولة في الأرجنتين، وشركة أيرولايناس هي الأكبر وتسير رحلاتها إلى عدد كبير من الدول، في حين تعمل اوسترال شكل أساسي على الخطوط الداخلية.

وقال بابلو سرياني رئيس مجلس إدارة أيرولايناس عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن الاندماج سيجعل نشاط الكيان الجديدة أكثر فعالية ويتيح المزيد من النمو المنتظم ويوفر ملايين الدولارات من النفقات ويساعد في تجنب تكرار الوظائف والهياكل لدى الشركتين.

يذكر أن انهيار عدد الركاب وحركة النقل الجوي بشكل عام نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ألحق خسائر هائلة بصناعة الطيران العالمية.

وفرضت الأرجنتين مجموعة من أشد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بما في ذلك فرض حظر شامل على حركة الطيران المدني حتى أول سبتمبر المقبل.